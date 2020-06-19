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«Билайн» обвинил «третьи лица» в сбоях 

News.ru 24 минуты назад
«Билайн» обвинил «третьи лица» в сбоях
Фото: РИА Новости
Компания «Вымпелком» (работает под брендом мобильного оператора «Билайн») подтвердила проблемы с мобильной связью. По данным организации, сбои появились из-за действий «третьих лиц».
Неизвестные оборвали магистральные каналы передачи данных, говорится в Telegram-канале компании. Проблемы наблюдаются только в Сибири и на Дальнем востоке, в центральной России сеть работает штатно.
Как писал NEWS.ru, абоненты «Билайна» со всей России сообщают о проблемах в работе сети. Большинство пользователей (34%) жалуются на отсутствие доступа к мобильному Интернету. Ещё 33% россиян говорят о сбое в работе мобильной связи. 23% пользователей не удаётся воспользоваться проводным Интернетом.
Больше всего жалоб на сбои поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Омска, Барнаула, Владивостока, Кемерово и Томска.
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