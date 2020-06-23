Семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичному тому, который был введен для самозанятых. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
«Предлагается установить для предприятий на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан», — цитирует Катырина ТАСС.
Он отметил, что налогообложение для таких компаний стоит установить в размере 4-6% от выручки.
Введение семейного патента предусмотрено проектом национального плана восстановления экономики. Доработанный план направлен на изучение президенту России Владимиру Путину, пишет RT. Как ранее предлагали в ТПП, микропредприятия с численностью до 15 человек могут приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.