«Сила Сибири» подорожает

Вторую ветку газопровода «Сила Сибири» длиной около 800 километров построит компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), на нее потратят еще 160 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к СТНГ, и один источник, близкий к «Газпрому» , сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Маршрут проложат от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии. Газ из второго уже поставляется в Китай, а первое предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

СТНГ построил несколько участков «Силы Сибири», например, от Чаяндинского месторождения до Ленска длиной 208 километров и между станциями «Салдыкельская» и «Олекманская» длиной 255 километров. Кроме того, дочерняя компания СТНГ «Газартстрой» выступала в качестве подрядчика при возведении инфраструктуры на Чаяндинском месторождении.

СТНГ вместе со «Стройгазконсалтингом» «Стройгазмонтажом» составляют тройку главных подрядчиков российского экспортного монополиста. Все они неоднократно получали крупнейшие подряды на строительство газопроводов без конкурсов.

В настоящее время «Газпром» пытается создать единого подрядчика на базе «Стройгазмонтажа», хотя и скрывает эти планы по неизвестной причине. В частности, в ноябре сам «Стройгазмонтаж» был куплен через неизвестное рынку физическое лицо и основанную несколько месяцев назад компанию. Позднее удалось выяснить, что кредит на покупку выдан структурами «Газпрома».

О планах консолидации свидетельствуют новые назначения топ-менеджеров подрядных компаний, также «Газпром» обозначал такое намерение без указания конкретных фирм в меморандуме к размещению еврооблигаций.

Ранее «Лента.ру» сообщала о серьезных проблемах на Чаяндинском месторождении, которые возникли из-за спешки с геологоразведкой, многочисленных халатностях и игнорировании технических нарушений. Проблемы с сырьевой базой, из-за которых поставки газа в Китай по 30-летнему контракту могут сорваться, стали известны только после запуска магистрали в эксплуатацию.