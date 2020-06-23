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На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Сила Сибири» подорожает
Фото: ТАСС
Вторую ветку газопровода «Сила Сибири» длиной около 800 километров построит компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), на нее потратят еще 160 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к СТНГ, и один источник, близкий к «Газпрому», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Маршрут проложат от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии. Газ из второго уже поставляется в Китай, а первое предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
СТНГ построил несколько участков «Силы Сибири», например, от Чаяндинского месторождения до Ленска длиной 208 километров и между станциями «Салдыкельская» и «Олекманская» длиной 255 километров. Кроме того, дочерняя компания СТНГ «Газартстрой» выступала в качестве подрядчика при возведении инфраструктуры на Чаяндинском месторождении.
СТНГ вместе со «Стройгазконсалтингом» и «Стройгазмонтажом» составляют тройку главных подрядчиков российского экспортного монополиста. Все они неоднократно получали крупнейшие подряды на строительство газопроводов без конкурсов.
В настоящее время «Газпром» пытается создать единого подрядчика на базе «Стройгазмонтажа», хотя и скрывает эти планы по неизвестной причине. В частности, в ноябре сам «Стройгазмонтаж» был куплен через неизвестное рынку физическое лицо и основанную несколько месяцев назад компанию. Позднее удалось выяснить, что кредит на покупку выдан структурами «Газпрома».
О планах консолидации свидетельствуют новые назначения топ-менеджеров подрядных компаний, также «Газпром» обозначал такое намерение без указания конкретных фирм в меморандуме к размещению еврооблигаций.
Ранее «Лента.ру» сообщала о серьезных проблемах на Чаяндинском месторождении, которые возникли из-за спешки с геологоразведкой, многочисленных халатностях и игнорировании технических нарушений. Проблемы с сырьевой базой, из-за которых поставки газа в Китай по 30-летнему контракту могут сорваться, стали известны только после запуска магистрали в эксплуатацию.
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Компании , Экономика , Григорий Березкин , Газпром , Стройгазмонтаж , Стройгазконсалтинг , Lenta.ru
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