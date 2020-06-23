«Сила Сибири» резко подорожает

«Сила Сибири», как сообщал «Рамблер», — трубопровод протяженностью около трех тысяч километров. По нему «Газпром» поставляет газ из Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай.

«Сила Сибири» проходит по территориям Якутии, Амурской и Иркутской областей. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубических метров газа в год.

Первый участок «Силы Сибири» был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок и поставлять по нему газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.