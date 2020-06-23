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«Сила Сибири» подорожала на 160 миллиардов 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
«Сила Сибири» резко подорожает
Фото: ТАСС
«Газпром» потратит еще 160 миллиардов рублей на строительство газопровода «Сила Сибири». Об этом осведомленные собеседники сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.
«Сила Сибири», как сообщал «Рамблер», — трубопровод протяженностью около трех тысяч километров. По нему «Газпром» поставляет газ из Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай.
«Сила Сибири» проходит по территориям Якутии, Амурской и Иркутской областей. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубических метров газа в год.
Первый участок «Силы Сибири» был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок и поставлять по нему газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.
Сегодня осведомленные собеседники сообщили РБК, что в конце мая «Газпром» заключил договор на подрядные работы для строительства второго участка «Силы Сибири» с компанией «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Ею владеют бизнесмен Геннадий Тимченко и его партнеры. Сумма контракта составляет около 160 миллиардов рублей.
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Комментарии 12
Компании , Экономика , Григорий Березкин , Геннадий Тимченко , Газпром , РБК
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