«Сила Сибири» резко подорожает

«Газпром» потратит еще 160 миллиардов рублей на строительство газопровода «Сила Сибири». Об этом осведомленные собеседники сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.
«Сила Сибири», как сообщал «Рамблер», — трубопровод протяженностью около трех тысяч километров. По нему «Газпром» поставляет газ из Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай.
«Сила Сибири» проходит по территориям Якутии, Амурской и Иркутской областей. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубических метров газа в год.
Первый участок «Силы Сибири» был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок и поставлять по нему газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.
Сегодня осведомленные собеседники сообщили РБК, что в конце мая «Газпром» заключил договор на подрядные работы для строительства второго участка «Силы Сибири» с компанией «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Ею владеют бизнесмен Геннадий Тимченко и его партнеры. Сумма контракта составляет около 160 миллиардов рублей.