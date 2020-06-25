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Танкеры с никому не нужной нефтью массово застряли в море 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Фото: Reuters
Заполненные никому не нужной венесуэльской нефтью танкеры застряли на много месяцев в морях по всему миру, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании массово опасаются попасть под санкции США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, документы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и данные по отслеживанию судов.
По информации Refinitiv Eikon, в морях остановились по меньшей мере 16 танкеров. В общей сложности они перевозят более 18 миллионов тонн сырья, что эквивалентно объему нефти, который страна добывает за два месяца. Некоторые из судов находятся в море уже больше полугода. Они несколько раз заходили в порты, но так и не смогли продать нефть.
Причиной стало нежелание мировых нефтепереработичков попасть под ограничения США. Вашингтон ужесточает санкции, чтобы остановить экспорт сырья из Венесуэлы и лишить режим президента Николаса Мадуро основного источника доходов. В начале июне 2020 года американская сторона уже внесла в черный список более сотни судов и транспортных компаний за их роль в торговле и транспортировке нефти PDVSA. Позднее стало известно, что в список расширился за счет капитанов пяти иранских танкеров, пишет «Интерфакс».
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Компании , Экономика , Николас Мадуро , Интерфакс , Reuters
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