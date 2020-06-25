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«Связной» вышел на рынок крупной бытовой техники 

News.ru 4 часа назад
«Связной» вышел на рынок крупной бытовой техники
Фото: globallookpress.com
Российская компания «Связной» планирует стать полноценным игроком на рынке крупной бытовой техники.
Теперь в интернет-магазине компании можно приобрести крупную бытовую технику. В «Связном» уточнили, что расширение ассортимента товаром неслучайно.
Запуск новой услуги стал частью стратегии по расширению направления новых для компании товарных категорий. Доставка до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке продаж крупной бытовой техники и электроники, — привели сообщение компании в ТАСС.
Отмечается, что пока доставка доступна для жителей Москвы, в будущем «Связной» планирует расширить географию доставки.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший владелец «Связного» Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения. По его словам, присоединение полуострова к России привело к девальвации рубля и краху его бизнеса.
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Компании , Максим Ноготков , "Связной" , ИТАР-ТАСС
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