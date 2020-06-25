Подсчитаны потери российских кинотеатров

Российский кинотеатральный прокат может потерять около 38 миллиардов рублей кассовых сборов в 2020 году, суммарные потери кинотеатров, если большинству из них удастся открыться к 15 июля, составят 48 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки потерь рынка в 2020 году, подготовленные Ассоциацией владельцев кинотеатров.

Согласно исследованию, фактические кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, на текущий год прогнозировался рост рынка на 8%. По итогу кассовые сборы в 2020 году должны были составить 60 миллиардов рублей, но закрытие кинотеатров из-за пандемии сильно затормозило этот процесс.

"Суммарные потери кассовых сборов российского рынка кинотеатрального проката (60 миллиардов рублей прогноза на 2020 год до начала карантина минус 22 миллиарда прогнозируемого кассового сбора на текущий момент) — 38 миллиардов рублей", — говорится в исследовании.

Суммы кассовых сборов будут расти постепенно, если открытие значительной части кинотеатров состоится не позже 15 июля, и пика достигнут ближе к декабрю.

Среди факторов, которые снижают прогноз на вторую половину года, перечислены закрытие кинотеатров, отказ части кинотеатров в дальнейшем от возобновления и продолжения деятельности из-за ограничения зрительского потока и уменьшения количества фильмов в прокате, социальная осторожность зрителей, противоэпидемиологические меры, которые тоже повлияют на сборы.

Суммарные прямые потери кинотеатров, без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров, составят 48 миллиардов рублей, отмечается в исследовании. Эта цифра складывается из совокупных потерь кинотеатров от снижения кассовых сборов, потери выручки килобаров и доходов от рекламы, расходов на аренду помещений и расходов по оплате труда сотрудников в период закрытия.