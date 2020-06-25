Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.45
$
69.70
77.85
78.07
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.52
78.17
Индексы и котировки Brent
40.32
+1.10 Золото
1764.24
–0.01 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1217
–0.0158
10.06
1.1375
22.06
14.06
31.05

Эксперты оценили потери российских кинотеатров в 2020 году в миллиарды рублей 

ТАСС 4 часа назад
Подсчитаны потери российских кинотеатров
Фото: РИА Новости
Российский кинотеатральный прокат может потерять около 38 миллиардов рублей кассовых сборов в 2020 году, суммарные потери кинотеатров, если большинству из них удастся открыться к 15 июля, составят 48 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки потерь рынка в 2020 году, подготовленные Ассоциацией владельцев кинотеатров.
Согласно исследованию, фактические кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, на текущий год прогнозировался рост рынка на 8%. По итогу кассовые сборы в 2020 году должны были составить 60 миллиардов рублей, но закрытие кинотеатров из-за пандемии сильно затормозило этот процесс.
"Суммарные потери кассовых сборов российского рынка кинотеатрального проката (60 миллиардов рублей прогноза на 2020 год до начала карантина минус 22 миллиарда прогнозируемого кассового сбора на текущий момент) — 38 миллиардов рублей", — говорится в исследовании.
Суммы кассовых сборов будут расти постепенно, если открытие значительной части кинотеатров состоится не позже 15 июля, и пика достигнут ближе к декабрю.
Среди факторов, которые снижают прогноз на вторую половину года, перечислены закрытие кинотеатров, отказ части кинотеатров в дальнейшем от возобновления и продолжения деятельности из-за ограничения зрительского потока и уменьшения количества фильмов в прокате, социальная осторожность зрителей, противоэпидемиологические меры, которые тоже повлияют на сборы.
Суммарные прямые потери кинотеатров, без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров, составят 48 миллиардов рублей, отмечается в исследовании. Эта цифра складывается из совокупных потерь кинотеатров от снижения кассовых сборов, потери выручки килобаров и доходов от рекламы, расходов на аренду помещений и расходов по оплате труда сотрудников в период закрытия.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
ТАСС: последние новости
США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу "Ведомости": Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний "Ведомости": Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний Трамп заявил, что США работают над заключением с Польшей соглашения по ядерной энергетике Трамп заявил, что США работают над заключением с Польшей соглашения по ядерной энергетике
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Китай откажется от доллара
Китай откажется от доллара
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение