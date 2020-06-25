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Metro закрыла сделку по продаже сети гипермаркетов Real 

Прайм 53 минуты назад
Metro завершила продажу сети гипермаркетов Real
Фото: РИА Новости
Немецкий ритейлер Metro AG закрыл сделку по продаже сети гипермаркетов Real люксембургской компании SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система"), сообщается в пресс-релизе Metro.
В феврале сообщалось, что люксембургская компания SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система", 51% — сыну владельца АФК Феликсу Евтушенкову) во главе консорциума инвесторов покупает немецкую сеть гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний. "Дочка" АФК "Система" — Sistema Finance S. A. — взяла на себя обязательство по предоставлению финансирования сделки на сумму до 263 миллионов евро. Планировалось, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы.
"Metro AG… завершила продажу своей сети гипермаркетов Real SCP Group", — говорится в сообщении.
SCP Group станет единственным владельцем стационарных розничных магазинов Real, цифрового бизнеса, включая торговую онлайн-площадку real.de, а также всех дочерних компаний Real.
Отмечается, что с закрытием сделки Metro успешно завершает преобразование в компанию, которая полностью ориентирована на оптовую торговлю. По итогам сделки компания, как и ожидалось, получит 300 миллионов евро.
Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.
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Компании , Феликс Евтушенков , АФК Система
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