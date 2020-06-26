Выручка российских аптек существенно упала

Спрос россиян на лекарства и медицинские изделия в мае упал, что привело к сокращению выручки аптек на 14% по сравнению с апрелем 2020 года, следует из данных DSM Group.

Всего в России через аптеки в мае было реализовано медикаментов на 75,3 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в апреле 2020, когда спрос рос, и на 2,1% меньше чем в мае 2019, «доковидного», года. В натуральном выражении продажи оцениваются в 351,7 млн упаковок. Это на 15,7% меньше, чем в апреле, и на 12,1% меньше, чем в мае 2019 года, пишут «Известия».

При этом россияне покупают меньше лекарств из всех категорий, кроме средств от паразитов, а также репеллентов и инсектицидов (средства для уничтожения насекомых и средства против их укусов). Продажи иммуномодуляторов упали на 26,1%, противомикробных средств — на 23,4%, а лекарств от ОРВИ — на 28,1% относительно апреля.

Отмечается, что в марте 2020 года доходы аптек рекордно росли — до 127,3 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше показателя февраля 2020 года (100,8 млрд рублей) и на 46% больше марта 2019 года. Аптечные продажи лекарств в апреле составили 87,6 млрд рублей. Это на 31,2% меньше, чем в марте, но больше, чем в апреле 2019 года, на 4,7%.

Опрошенные изданием эксперты выдвинули несколько предположений о причинах падения продаж и дали прогнозы на будущее. Так, по мнению президента Гильдии маркетологов Игоря Березина , появившиеся у россиян во время пандемии привычки, например, частое мытьё рук, защитили их не только от коронавируса, но и от других инфекций.

«Пока нет оснований предполагать, что выручка аптек будет значительно снижаться, ведь на лекарствах люди экономят в последнюю очередь», — заявил маркетолог.

Россияне в начале пандемии могли запасти препараты, которые часто принимают, впрок, а теперь пользуются запасами и не покупают новые, считает глава Союза потребителей России Пётр Шелищ

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева , вряд ли объём рынка лекарств сократится надолго, ведь большая часть ассортимента аптек относится к категории неэластичных товаров (спрос на которые не зависит от уровня цен, доходов покупателей и других факторов). Также эксперт отметил, что этот рынок неоднороден в разных регионах, например, среднестатистический житель Москвы покупает 46 упаковок лекарств в год, а в среднем по России этот показатель равен 28 пачкам. Даже при негативном для аптек развитии событий рынок определённо поддержит разрешение интернет-торговли лекарствами, резюмировал Тимофеев.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о дистанционной продаже лекарств. Фармацевты смогут доставлять на дом любые препараты, кроме наркотических и психотропных, а также лекарств, в составе которых содержится более 25% этилового спирта.