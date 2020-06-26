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В США задумались о покупке Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
США начинают новый этап борьбы с Huawei
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia и создания телекоммуникационного консорциума для конкуренции с китайской Huawei, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
По словам источников, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких, как Cisco Systems, приобрести европейские компании Ericsson или Nokia. При этом американские власти планируют предоставить Ericsson и Nokia налоговые льготы и экспортно-банковское финансирование и поддержать инвесторов, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования, пишет The Wall Street Journal.
Параллельно обсуждается вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.
Группа экспертов, в их числе — бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и бывший топ-менеджер Nokia Хоссейн Муин, подготовили для Белого дома отчет, в котором предложили создать при поддержке федерального правительства технологический консорциум, позволяющий догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. Эту идею поддерживает группа частных инвесторов во главе с Cerberus Capital, пишут «Ведомости».
США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.
В конце мая Лондон также предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Cisco , Госдеп США , Администрация США , NASA , Ведомости , Wall Street Journal
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