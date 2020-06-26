Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.47
77.57
77.92
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.52
78.17
Индексы и котировки Brent
41.34
–0.60 Золото
1760.45
+0.04 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1216
–0.0083
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

Подгузов сменит Бельянинова на посту главы ЕАБР 

Прайм и ещё 1 22 минуты назад
Бельянинов покидает пост главы ЕАБР
Фото: РИА Новости
Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), эту должность займет первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами совета банка.
"Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития. Формальное решение ожидается на заочном заседании совета банка в понедельник, 29 июня. При этом очное заседание совета, на котором будут подведены окончательные итоги деятельности ЕАБР в 2019 году, намечено уже на следующий день, 30 июня. На место Бельянинова будет избран Николай Подгузов", — сказал собеседник РИА Новости.
Бельянинов занимал пост председателя правления ЕАБР с декабря 2017 года, его контракт истекал 1 декабря 2021 года. За время работы Бельянинова кредитный портфель банка вырос на 70% — с 5,4 до 9,2 миллиардов долларов. Банк, в том числе, финансирует такие проекты, как строительство ЦКАД в России, кольцевой дороги вокруг Алма-Аты в Казахстане, развитие производства калийных удобрений в Белоруссии.
В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.
До Евразийского банка развития Бельянинов с 2006 по 2016 годы руководил ФТС.
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Прайм: последние новости
Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение по проектированию АЭС в Польше - Дуда Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение по проектированию АЭС в Польше - Дуда Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы СМИ сообщили параметры налогового маневра для IT-отрасли СМИ сообщили параметры налогового маневра для IT-отрасли
Комментарии
Компании , Андрей Бельянинов , Николай Подгузов , Почта России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
США заплатят за «Северный поток-2»
США заплатят за «Северный поток-2»
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение