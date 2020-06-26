Директор проекта ушел из «Северного потока-2»

Немецкому деловому изданию WirtschaftsWoche стало известно, что давний директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте (Henning Kothe) покинул проект по личным причинам.

Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.

Инженер-экономист Коте работал в «Северном потоке — 2» с 2006 года. Прежде он исполнял аналогичные обязанности в Nord Stream AG — операторе первого «Северного потока», а до этого работал в немецкой энергетической компании E.ON Ruhrgas AG.