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WirtschaftsWoche (Германия): директор проекта ушел из «Северного потока — 2» 

ИноСМИ 16 минут назад
Директор проекта ушел из «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Немецкому деловому изданию WirtschaftsWoche стало известно, что давний директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте (Henning Kothe) покинул проект по личным причинам.
Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.
Инженер-экономист Коте работал в «Северном потоке — 2» с 2006 года. Прежде он исполнял аналогичные обязанности в Nord Stream AG — операторе первого «Северного потока», а до этого работал в немецкой энергетической компании E.ON Ruhrgas AG.
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