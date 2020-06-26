«Газпром» раздаст много денег

Акционеры «Газпрома» получат почти рекордные дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию, после чего возможно их значительное снижение или даже пауза в выплатах. Такое решение принято на заочном годовом собрании, передает «Интерфакс».

В общей сложности компания раздаст 360,784 миллиарда рублей, из них государство и контролируемые им структуры, «Роснефтегаз» и «Росгазификация», получат половину денег.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что идею потратить на дивиденды достаточно много средств предложило правление компании и поддержал совет директоров. Он назвал важным тот факт, что нынешнее решение принято на фоне сложной и неопределенной ситуации на энергетических рынках.

Список получателей выплат составят по данным реестра на 16 июля. Номинальные держатели и профучастники получат их до 30 июля, а остальные акционеры — до 20 августа.

Рекордные дивиденды Газпром заплатил в 2018 году — 16,61 рубля на акцию. Однако сейчас столь высокий размер установлен на фоне серьезных проблем корпорации с доходами.

В первом квартале 2020 года, когда влияние пандемии коронавируса проявилось еще не в полной мере, «Газпром» получил убыток в размере 306 миллиардов рублей. Это первый в истории компании случай, когда первые три месяца года не принесли прибыли.

Такая ситуация связана с аномально теплой зимой, переполненностью хранилищ, конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и, как следствие, резким падением цен. Российский экспортный монополист теряет долю на ключевом для себя рынке, а также столкнулся с отказом от поставок некогда крупнейших покупателей.

Еще одной проблемой Газпрома стала ситуация с газопроводом «Сила Сибири», который, как показало расследование «Ленты.ру, испытывает серьезные проблемы с ресурсной базой. Чтобы не допустить срыва контракта с Китаем, компании придется тратить сотни миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что, несмотря на все проблемы, доходы руководства „Газпрома“ выросли.