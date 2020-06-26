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«Газпром» раздаст почти рекордно много денег 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Газпром» раздаст много денег
Фото: РИА Новости
Акционеры «Газпрома» получат почти рекордные дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию, после чего возможно их значительное снижение или даже пауза в выплатах. Такое решение принято на заочном годовом собрании, передает «Интерфакс».
В общей сложности компания раздаст 360,784 миллиарда рублей, из них государство и контролируемые им структуры, «Роснефтегаз» и «Росгазификация», получат половину денег.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что идею потратить на дивиденды достаточно много средств предложило правление компании и поддержал совет директоров. Он назвал важным тот факт, что нынешнее решение принято на фоне сложной и неопределенной ситуации на энергетических рынках.
Список получателей выплат составят по данным реестра на 16 июля. Номинальные держатели и профучастники получат их до 30 июля, а остальные акционеры — до 20 августа.
Рекордные дивиденды Газпром заплатил в 2018 году — 16,61 рубля на акцию. Однако сейчас столь высокий размер установлен на фоне серьезных проблем корпорации с доходами.
В первом квартале 2020 года, когда влияние пандемии коронавируса проявилось еще не в полной мере, «Газпром» получил убыток в размере 306 миллиардов рублей. Это первый в истории компании случай, когда первые три месяца года не принесли прибыли.
Такая ситуация связана с аномально теплой зимой, переполненностью хранилищ, конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и, как следствие, резким падением цен. Российский экспортный монополист теряет долю на ключевом для себя рынке, а также столкнулся с отказом от поставок некогда крупнейших покупателей.
Еще одной проблемой Газпрома стала ситуация с газопроводом «Сила Сибири», который, как показало расследование «Ленты.ру, испытывает серьезные проблемы с ресурсной базой. Чтобы не допустить срыва контракта с Китаем, компании придется тратить сотни миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что, несмотря на все проблемы, доходы руководства „Газпрома“ выросли.
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Компании , Сергей Куприянов , Газпром , Lenta.ru , Интерфакс
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