S7 Airlines устранила сбой в системе регистрации 

Авиакомпания S7 Airlines восстановила работу системы регистрации на свои рейсы, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.

«Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена», — сообщили в компании.

Вечером в субботу S7 сообщила о сбое в системе регистрации на рейсы в аэропорту Домодедово . В компании уточнили, что сбой продолжался около часа.

При этом в аэропорту Домодедово RNS рассказали, что сбой произошел в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации на рейсы и затронул несколько авиакомпаний.