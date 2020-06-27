S7 Airlines устранила сбой в системе регистрации 

Авиакомпания S7 Airlines восстановила работу системы регистрации на свои рейсы, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
«Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена», — сообщили в компании.
Вечером в субботу S7 сообщила о сбое в системе регистрации на рейсы в аэропорту Домодедово. В компании уточнили, что сбой продолжался около часа.
При этом в аэропорту Домодедово RNS рассказали, что сбой произошел в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации на рейсы и затронул несколько авиакомпаний.
«Ряд авиакомпаний испытывали проблемы с регистрацией пассажиров из-за сбоя в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации. На стороне аэропорта все системы работают штатно. На данный момент сбой устранен. Оперативные службы аэропорта предоставили дополнительные ресурсы, чтобы ускорить обслуживание пассажиров», — сообщили RNS в аэропорту.