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S7 Airlines устранила сбой в системе регистрации 

Rambler News Service и ещё 7 1 час назад
S7 Airlines устранила сбой в системе регистрации
Фото: Reuters
Авиакомпания S7 Airlines восстановила работу системы регистрации на свои рейсы, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
«Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена», — сообщили в компании.
Вечером в субботу S7 сообщила о сбое в системе регистрации на рейсы в аэропорту Домодедово. В компании уточнили, что сбой продолжался около часа.
При этом в аэропорту Домодедово RNS рассказали, что сбой произошел в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации на рейсы и затронул несколько авиакомпаний.
«Ряд авиакомпаний испытывали проблемы с регистрацией пассажиров из-за сбоя в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации. На стороне аэропорта все системы работают штатно. На данный момент сбой устранен. Оперативные службы аэропорта предоставили дополнительные ресурсы, чтобы ускорить обслуживание пассажиров», — сообщили RNS в аэропорту.
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Компании , Другое , АК S7 , Аэропорт Домодедово
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