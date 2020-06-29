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Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании 

Прайм и ещё 2 40 минут назад
Китай выразил США протест
Фото: Reuters
Пекин выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские предприятия и призывает Вашингтон прекратить подобную практику, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР на фоне сообщений о возможном введении санкций в отношении ряда китайских компаний.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ сообщило, что Пентагон составил список компаний КНР, против которых могут быть введены новые американские санкции. Согласно агентству, министерство обороны США подготовило список из 20 китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая". Сообщается, что этот список, в частности, включает в себя телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также сотовые операторы China Mobile и China Telecom.
"Касательно необоснованного давления, которое американская сторона оказывает на китайские предприятия, мы уже многократно выражали свою позицию. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной властью и оказывают давление на отдельные китайские предприятия, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики, которые США всегда восхваляли. Китай выражает в отношении этого решительный протест", — заявили в пресс-службе ведомства.
В китайском МИД подчеркнули, что "Пекин призывает США прекратить безосновательное давление на китайские компании, а также обеспечить честные, справедливые и недискриминационные условия для нормальной работы китайских компаний в США".
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Комментарии
Компании , Экономика , МИД , Пентагон , РИА Новости , Reuters
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