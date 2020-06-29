Греф рассказал об отношениях Сбербанка и «Яндекса»

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"У нас нет развода, — сказал Греф в интервью ТАСС. — Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили. Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. "Яндекс. Деньгам" уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера. У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. "Яндекс. Маркет" в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом, там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения".

При этом глава Сбербанка отметил существующую конкуренцию между экосистемами Сбербанка и "Яндекса" как проблему.