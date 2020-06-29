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Греф рассказал о хороших отношениях Сбербанка и «Яндекса» 

ТАСС 2 часа назад
Греф рассказал об отношениях Сбербанка и «Яндекса»
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф опроверг возможный "развод" Сбербанка и "Яндекса" и заявил, что назрела необходимость реструктуризации бизнеса.
"У нас нет развода, — сказал Греф в интервью ТАСС. — Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили. Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. "Яндекс. Деньгам" уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера. У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. "Яндекс. Маркет" в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом, там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения".
При этом глава Сбербанка отметил существующую конкуренцию между экосистемами Сбербанка и "Яндекса" как проблему.
"Есть проблема, да. Экосистемы сильно конкурируют между собой. Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант", — добавил он.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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