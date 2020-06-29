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«Газпром» возобновил экспорт газа в Армению после приостановки из-за ремонта на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

«Возобновилась подача природного газа в Армению, которая была временно приостановлена с 26 июня в связи с проведением работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки газа были возобновлены 28 июня.

Ранее «Газпром» приостанавливал экспорт газа в Армению 2 июня 2020 года на четверо суток из-за ремонта на газопроводах «Северный Кавказ — Закавказье» и «Красный мост — Берд».

Поставки российского природного газа в Армению осуществляются транзитом через территорию Грузии.

«Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество «Газпрома» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.