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«Газпром» возобновил экспорт газа в Армению 

Rambler News Service 2 часа назад
«Газпром» возобновил экспорт газа в Армению
Фото: РИА Новости
«Газпром» возобновил экспорт газа в Армению после приостановки из-за ремонта на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».
«Возобновилась подача природного газа в Армению, которая была временно приостановлена с 26 июня в связи с проведением работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки газа были возобновлены 28 июня.
Ранее «Газпром» приостанавливал экспорт газа в Армению 2 июня 2020 года на четверо суток из-за ремонта на газопроводах «Северный Кавказ — Закавказье» и «Красный мост — Берд».
Поставки российского природного газа в Армению осуществляются транзитом через территорию Грузии.
«Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество «Газпрома» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.
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Компании , Газпром
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