В Москве снизился оборот салонов красоты 

Оборот московских салонов красоты в период с 22 по 28 июня снизился с 99,5% до 83% от докризисных показателей из-за снижения отложенного спроса, сообщили в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор».

«На неделе с 15 по 21 июня выручка московских салонов красоты составила 99,5% от докризисной (2-8 марта), а на неделе с 22 по 28 июня — уже 83% от докризисной», — говорится в сообщении.

Выручка массажных салонов, напротив, выросла за это время в пять раз — с 10% до 51% по сравнению с докризисными показателями.

С открытием фитнес-клубов оборот магазинов спортивного питания вырос с 53% до 85% от показателей начала марта, при этом выручка магазинов спортивных товаров за неделю июня превысила докризисную почти в 1,5 раза до 142%, а выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха — в 3 раза до 206,5%, отметили в компании.

Выручка кафе и ресторанов за рассматриваемый период также увеличилась — с 45,7% до 63,5%, а количество работающих кафе и ресторанов выросло с 44% до 62% от начала марта.

Больше половины столовых в Москве — 52% — тоже возобновили работу, но выручка этого сегмента составляет 48% от докризисной, добавили в компании.