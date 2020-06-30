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«Сбермаркет» запустил доставку продуктов по всей России 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Сбермаркет» начал работать по всей России
Фото: РИА Новости
Сервис доставки продуктов и сопутствующих товаров "Сбермаркет" вышел в 83 субъекта России, запустившись, таким образом, по всей стране. Об этом говорится в сообщении компании.
"Сбермаркет" запустился по всей России. В конце июня компания начала работу в 27 новых городах и теперь сервис доставки из магазинов доступен по всей стране — от Калининграда и Мурманска на севере и западе страны до Анадыря, Владивостока и Петропавловска Камчатского на Дальнем Востоке. Всего "Сбермаркет" работает в 115 городах в 83 субъектах РФ, что в четыре раза больше, чем в конце 2019 года", — говорится в сообщении.
Более 70% доставляемых сервисом заказов приходится на регионы. В конце июня сервис начал работу в городах Дальнего Востока. Во всех регионах присутствия клиентам доступна быстрая доставка заказов за два часа.
"Сбермаркет" — сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей.
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Комментарии 1
Компании , Сбербанк России
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