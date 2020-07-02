«Они вернутся»: Цукерберг решил игнорировать бойкот

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил сотрудникам компании, что политика социальной сети не изменится из-за бойкота рекламодателей. По словам миллиардера, этот скандал является «вопросом репутации», а все бренды, которые отказались размещать свою рекламу на платформе, «рано или поздно вернутся».

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил сотрудникам, что компания не собирается менять свой подход к обнаружению и удалению риторики ненависти на платформе, несмотря на бойкот со стороны крупных брендов, отказавшихся размещать свою рекламу в социальной сети, передает The Information. На момент написания заметки к бойкоту присоединилось свыше 500 компаний.

«Мы не будем менять нашу политику, или подход, или что-либо еще, только потому что наши доходы могут сократиться… Я думаю что эти рекламодатели рано или поздно вернутся к нам», — заявил миллиардер на виртуальной встрече с сотрудниками Facebook.

Он добавил, что объявленный бойкот является скорее «вопросом репутации», чем «вопросом денег», так как основная рекламная прибыль Facebook поступает от огромного количества более мелких организаций, а не крупных брендов.

Ранее к бойкоту соцсети призвали правозащитные организации, в том числе Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Антидиффамационная лига. Продвигая хэштег #StopHateForProfit [рус. #НетНенавистиРадиВыгоды], они предложили крупнейшим брендам мира отказаться от размещения рекламы в Facebook в качестве протеста. Как заявили правозащитники, руководство Facebook позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».

Сообщается, что в первые два дня бойкота Facebook потерял около $60 млрд рыночной стоимости, но затем акции компании снова стали расти.

Несколько топ-менеджеров Facebook провели переговоры с представителями протестующих брендов, но они не увенчались успехом. По словам рекламодателей, «усилия платформы зашли в тупик» — они потребовали личного присутствия Марка Цукерберга, поскольку финальное решение по любому вопросу Facebook остается за ним.

Известно, что Цукерберг в итоге встретился с правозащитниками, которые инициировали бойкот, но, судя по его обращению к сотрудникам, удовлетворять требования протестующих он не намерен.

«Если кто-то начинает вам угрожать, это ставит вас в затруднительное положение, так как выполнение их требований выглядит как капитуляция, что создает плохой долгосрочный прецедент для других, которые захотят сделать с вами то же самое», — цитирует The Information Цукерберга.

В официальном комментарии для Business Insider представитель Facebook заявил следующее: «Мы серьезно относимся к этой проблеме и уважаем мнение наших партнеров. Мы приложили много усилий, чтобы не допустить распространение ненавистнических комментариев на нашей платформе, и мы не получаем прибыль от такого контента. Но, как мы уже говорили, мы вносим изменения в свою политику, основываясь на правилах, а не на финансовом давлении».