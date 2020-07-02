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AliExpress Россия запускает бесплатную доставку 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
AliExpress в России изменит правила доставки
Фото: РИА Новости
AliExpress Россия запускает бесплатную доставку и снижает тарифы на все отправления по России, сообщает пресс-служба компании.
«AliExpress Россия совместно с логистической компанией «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) вводит бесплатную доставку и новые логистические тарифы для российских продавцов и покупателей. Новые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой», — говорится в релизе.
Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа. Например, в Москве и Московской области стоимость доставки заказов на сумму менее 500 рублей до постамата составит 49 рублей, а на заказы дороже 500 рублей доставка до ПВЗ будет бесплатной, курьером — также 49 рублей. Доставка заказов стоимостью от 2 500 рублей до постамата или пункта выдачи заказа будет бесплатной в любом регионе России.
Новые стандартные тарифы для покупателей позволят обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов. Согласно проведенным экспериментам на AliExpress, введение бесплатной доставки также значительно увеличит конверсию и приведет к росту продаж для продавцов в полтора-два раза.
Для продавцов новые тарифы будут преднастроены по зонам и размеру чека и их можно будет легко установить на товар в личном кабинете. Все новые продавцы AliExpress, которые предложат покупателям эти тарифы, смогут не платить за доставку первых 10 заказов вне зависимости от способа и пункта назначения.
Помимо этого, AliExpress и «Цайняо» вводят субсидии для локальных производителей и продавцов на доставку курьером и в пункты выдачи заказов. Сэкономить на доставке смогут продавцы, которые установят новые стандартные тарифы для покупателя. Размер субсидии составит 60 рублей на каждый заказ — учитывая новые тарифы, это позволит удержать расходы продавца на логистику на уровне до 10% (при среднем чеке от 1 500 рублей) или до 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей).
Чтобы воспользоваться субсидией и бесплатной доставкой на первые 10 заказов продавец должен иметь договор с компанией «Цайняо» и пользоваться услугами «Цайняо» — доставкой или фулфилментом. Бесплатная доставка на первые 10 заказов будет действовать до 31 марта 2021 года.
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Компании , Личный счет , Alibaba
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