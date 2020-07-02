60% рынка фитнес-индустрии может исчезнуть

Жители Москвы стали реже покупать абонементы в фитнес-клубы. Их продажи в первую неделю после открытия упали на 50%. Об этом сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва.

«Статистика продаж крупнейших игроков фитнес-рынка Москвы за неделю после открытия показала падение на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и низкую покупательскую активность со стороны новых клиентов», — цитирует её ТАСС.

В фитнес-индустрии это связывают с кризисом, а также с временем года. Традиционно лето является самым низким сезоном. Кроме того, эксперты отмечают снижение покупательской способности россиян на фоне пандемии коронавируса.

При этом за первую рабочую неделю только 30% билетов приобрели новые клиенты, 70% обратились за продлением старых членств. По словам Киселёвой, сейчас в сегменте «премиум» и «бизнес» — 20–30% новых клиентов, в «экономе» эта цифра минимальна.

«Эти данные говорят о том, что рынок не расширяется, продажи идут по старым базам, за счёт разнообразных акций для старых клиентов: фитнес-отрасль вынуждена демпинговать, чтобы увеличить денежную массу», — пояснила она.

Обычно, по словам Киселёвой, доля новых клиентов в сегменте «премиум» и бизнес-фитнеса составляла от 40%, в экономе она доходила до 60%. В настоящее время расходы компаний увеличились на 30–40% в связи с отсрочкой по аренде и кредитами, а продажи упали. При сохранении такой ситуации 60–70% рынка исчезнет к концу 2020 — началу 2021 года, пояснила она.

По данным ассоциации, фитнес-индустрия уже потеряла 15–20% игроков. В Москве до пандемии коронавируса работали 1800 клубов, в Подмосковье — 1100 фитнес-клубов. Совокупный объём фитнес-рынка Москвы и Московской области составил 61 млрд рублей за 2019 год.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в настоящий момент на пороге банкротства стоят около 20% компаний фитнес-индустрии.

Как писал NEWS.ru, работники сферы культуры, досуга и спорта заработали в апреле — мае на 63% меньше, чем в марте. Это связано с сокращением расходов на зарплаты в малом и среднем бизнесе. Указанные сферы деятельности были вынуждены закрыться из-за того, что их работа предполагает тесный контакт между людьми. К примеру, сотрудникам фитнес-центров пришлось перейти на онлайн-тренировки.