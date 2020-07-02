Facebook закрывает собственный аналог TikTok 

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Facebook принял решение закрыть приложение Lasso, которое позиционировалось как «клон» китайского сервиса коротких роликов TikTok. Оно перестанет быть доступным пользователям 10 июля.

Компания пока не прокомментировала закрытие сервиса, однако издание TechCrunch предполагает, что оно связано с запуском новой функции в Instagram: Reels позволяет юзерам записывать 15-секундные ролики с музыкой и спецэффектами.

Facebook запустил Lasso в 2018 году. По состоянию на февраль 2020-го приложением могли пользоваться жители Колумбии, Мексики, США, Аргентины, Чили, Перу, Панамы, Коста-Рики, Сальвадора, Эквадора и Уругвая. Разработчики также добавили в Lasso поддержку языка хинди, вероятно, планируя запустить его в Индии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи Facebook обнаружили тёмный режим в iOS-версии приложения соцсети. В компании подтвердили тестирование новой опции.