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В США сворачивают производство самолётов Boeing 747 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
США сворачивают производство Boeing 747
Фото: globallookpress.com
Компания Boeing намерена прекратить выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолётов Boeing 747. Последний из них будет собран примерно через два года на одном из заводов компании в США.
Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что причиной сворачивания производства самолётов, эксплуатировавшийся более 50 лет, явилась приостановка международных авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, на каждом выпущенном Boeing 747-8, начиная с 2016 года, компания теряет до $40 млн В настоящий момент их производство сократили до шести единиц в год. За всё время Boeing поставил 1571 самолёт данной модели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США начались тестовые полёты самолётов Boeing 737 MAX. Первый такой борт взлетел из аэропорта Сиэтла. Федеральное управление гражданской авиации США завершило процедуру оценки систем безопасности самолёта, о чём ранее уведомило в письме, направленном в Конгресс США. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров.
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Комментарии
Компании , Другое , Boeing , Конгресс США
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