США сворачивают производство Boeing 747

Компания Boeing намерена прекратить выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолётов Boeing 747. Последний из них будет собран примерно через два года на одном из заводов компании в США.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что причиной сворачивания производства самолётов, эксплуатировавшийся более 50 лет, явилась приостановка международных авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, на каждом выпущенном Boeing 747-8, начиная с 2016 года, компания теряет до $40 млн В настоящий момент их производство сократили до шести единиц в год. За всё время Boeing поставил 1571 самолёт данной модели.