6,5 тысяч рублей получат предприятия МСП

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Выплаты по 6,5 тысяч на человека могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в правительстве.

«Компании [в которых сотрудники тесно общаются с клиентами] несут большие расходы на обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса», — пишет «Царьград».

Сообщается, что выплаты могут получить салоны красоты, образовательные организации, рестораны, химчистки и гостиницы.