6,5 тысяч рублей получат предприятия МСП

Выплаты по 6,5 тысяч на человека могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в правительстве.
«Компании [в которых сотрудники тесно общаются с клиентами] несут большие расходы на обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса», — пишет «Царьград».
Сообщается, что выплаты могут получить салоны красоты, образовательные организации, рестораны, химчистки и гостиницы.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о вторых выплатах на детей до 16 лет. Они составляют 10 тысяч рублей на каждого ребенка.