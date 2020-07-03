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Каршеринговый сервис «Яндекс. Драйв» начал работать в Сочи 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Каршеринговый сервис "Яндекс. Драйв" запустил услугу длительной аренды автомобилей в Сочи, сообщила компания.
"Формат у "Драйва" в Сочи отличается от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят у аэропорта, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что автомобили можно взять на два, три, пять дней, а также сразу на одну или две недели и потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края. Оформить аренду автомобиля можно удаленно в электронном виде и заранее, при этом в стоимость аренды включены полная страховка (включая каско на все время аренды), мойка и бензин. Во время аренды можно воспользоваться функцией "передачи руля" и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в "Драйве".
Кроме того, "Драйв" расширяет тариф "Межгород": теперь машину можно взять в Москве или Казани по любому удобному тарифу, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно. Завершить аренду в Сочи не получится — необходимо вернуть машину туда, где была начата аренда.
"Яндекс. Драйв" — каршеринговый сервис, обладающий крупнейшим автопарком в России (более 18 тысяч машин разных марок, классов и моделей). Также в автопарке есть грузовые фургоны и шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle. До сих пор компания работала в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
В Сочи работают еще ряд крупных каршеринговых компаний — BelkaCar, YouDrive, UrentCar.
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