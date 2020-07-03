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Состояние Илона Маска выросло более чем на $5 млрд за неделю 

News.ru и ещё 4 5 часов назад
На $5 млрд за неделю увеличил свое состояние Илон Маск
Фото: Cnbc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гендиректор Tesla Илон Маск за неделю разбогател на $5,2 млрд Увеличению его состояния способствовал рост котировок компании с 26 июня.
В действительности мне наплевать. Эти цифры растут и падают, но на самом деле важно делать отличные продукты, которые люди любят, — прокомментировал он Forbes рост своего капитала.
Накануне стало известно, что Tesla стала самой ценной автомобильной компанией в мире, опередив Toyota с рыночной капитализацией в $208 млрд С начала 2020 года стоимость ценных бумаг Tesla выросла более чем в два раза.
Маск занимает 16 место в списке самых богатых людей в США. В мировом рейтинге он находится на 22-й позиции. Его состояние составляет $46,3 млрд
Ранее NEWS.ru писал, что инвесторов Tesla призвали поддержать исключение Маска из состава совета директоров компании. Причиной тому является бонусная сделка, за счёт которой он может заработать рекордные $55,8 млрд Авторы инициативы полагают, что сделка может стать причиной для судебного иска. Они предлагают не допустить переизбрания Маска, чтобы предотвратить ущерб репутации компании и её акционеров.
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Комментарии
Компании , Рынки , Илон Маск , Forbes
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