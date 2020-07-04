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В России появятся новые выплаты по 6500 рублей. Кто получит? 

Мария Иванова 3 часа назад
В РФ появятся новые выплаты. Кто получит?
Фото: ТАСС
Российское правительство подготовило новую меру поддержки малого и среднего бизнеса, которая коснется около 1,5 миллиона россиян, работающих на 500 тысячах предприятий. Об этом сообщает «Конкурент». Издание отмечает, что бизнес — малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО — начнет получать субсидии уже через две недели. Средства решили выделить, чтобы помочь компаниями, персонал которых тесно контактирует с клиентами, в проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий. Меры распространятся на организации дополнительного образования, физкультурно-оздоровительной деятельности, гостиницы, общепит, мастерские по ремонту, химчистки, прачечные и салоны красоты. Компании и ИП получат от государства субсидии в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Численность штата буду определять по данным за май 2020 года. Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать обращение в налоговую через личный кабинет или официальный сайт службы. Как сообщал «Рамблер», ранее правительство решило выделить более четырех миллиардов рублей на создание в регионах временных рабочих мест для 80 тысяч человек.
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Комментарии
Компании , Правительство РФ
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