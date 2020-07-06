$2,65 млрд заплатит Uber за сервис доставки еды

Американский сервис заказа такси Uber Technologies Inc. договорился о покупке сервиса доставки еды Postmates, говорится в сообщении Uber.

Предполагается, что расчет по сделке будет осуществлен в акциях — для приобретения 100% акций Postmates компания Uber выпустит около 84 миллионов обыкновенных акций. Стоимость сделки, завершение которой ожидается в первом квартале 2021 года, оценивается в 2,65 миллиарда долларов. Советы директоров обеих компаний уже одобрили транзакцию, теперь ожидается одобрение акционеров Postmates и регуляторов.

Отмечается, что сделка объединит глобальную платформу по доставке продуктов питания Uber Eats с "уникальным" бизнесом Postmates в США.

"Мы очень рады приветствовать Postmates в семействе Uber, поскольку мы вместе внедряем инновации, чтобы обеспечить лучший опыт для потребителей, курьеров и продавцов по всей стране", — приводятся в сообщении слова генерального директора Uber Дары Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).

Таким образом, компания подтвердила сообщения о сделке, появившиеся в конце июня в СМИ. Акции компании Uber на предварительных торгах в понедельник растут почти на 9%.

Сервис по доставке еды Postmates со штаб-квартирой в Сан-Франциско основан в 2011 году. Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.