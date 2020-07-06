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Uber купит сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
$2,65 млрд заплатит Uber за сервис доставки еды
Фото: Reuters
Американский сервис заказа такси Uber Technologies Inc. договорился о покупке сервиса доставки еды Postmates, говорится в сообщении Uber.
Предполагается, что расчет по сделке будет осуществлен в акциях — для приобретения 100% акций Postmates компания Uber выпустит около 84 миллионов обыкновенных акций. Стоимость сделки, завершение которой ожидается в первом квартале 2021 года, оценивается в 2,65 миллиарда долларов. Советы директоров обеих компаний уже одобрили транзакцию, теперь ожидается одобрение акционеров Postmates и регуляторов.
Отмечается, что сделка объединит глобальную платформу по доставке продуктов питания Uber Eats с "уникальным" бизнесом Postmates в США.
"Мы очень рады приветствовать Postmates в семействе Uber, поскольку мы вместе внедряем инновации, чтобы обеспечить лучший опыт для потребителей, курьеров и продавцов по всей стране", — приводятся в сообщении слова генерального директора Uber Дары Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).
Таким образом, компания подтвердила сообщения о сделке, появившиеся в конце июня в СМИ. Акции компании Uber на предварительных торгах в понедельник растут почти на 9%.
Сервис по доставке еды Postmates со штаб-квартирой в Сан-Франциско основан в 2011 году. Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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Комментарии 1
Компании , Uber
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