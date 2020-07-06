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Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии 

Прайм и ещё 2 44 минуты назад
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии
Фото: Reuters
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подняла цены на все сорта своей нефти с поставкой в августе для Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с решением.
"Saudi Aramco повысила отпускные экспортные цены на нефть всех своих сортов в Азию, поскольку глобальные сокращения поставок и оживление спроса поддерживают рынок нефти", — говорится в сообщении.
В частности, Саудовская Аравия повысила отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,2 доллара за баррель для азиатских покупателей.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
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