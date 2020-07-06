Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей в Азии и США. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Saudi Aramco увеличила для азиатских потребителей стоимость барреля своих сортов нефти с поставками в августе на $1. Таким образом, Arab Light будет продаваться на $1,2 дороже, чем на ближневосточном рынке.

Покупателям в Америке придется покупать нефть дороже на $0,2-$0,6 за баррель. Единственным регионом, для которого Saudi Aramco не стала повышать цены, стало Средиземноморье. Там стоимость за баррель будет снижена.

В марте, как сообщал «Рамблер», после провала переговоров с Россией о сокращении добычи ради сохранения цен Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке.