Газопровод «Ямал-Европа» остановлен

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«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» с 6 по 11 июля 2020 года в связи с плановым техническим обслуживанием газопровода, говорится в материалах немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.

Согласно данным компании, приём газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии был приостановлен в 7:00 мск. Поставки газа будут возобновлены 11 июля в 7:00 мск.

Как поясняет компания, приостановка поставок газа связана с работами на компрессорной станции.

Как сообщалось ранее, 17 мая 2020 года истёк срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Польши. Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы Польши, начала процесс бронирования мощностей газопровода Ямал — Европа, по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию, посредством аукционов.