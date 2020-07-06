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«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» 

Rambler News Service 4 часа назад
Газопровод «Ямал-Европа» остановлен
Фото: РИА Новости
«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» с 6 по 11 июля 2020 года в связи с плановым техническим обслуживанием газопровода, говорится в материалах немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
Согласно данным компании, приём газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии был приостановлен в 7:00 мск. Поставки газа будут возобновлены 11 июля в 7:00 мск.
Как поясняет компания, приостановка поставок газа связана с работами на компрессорной станции.
Как сообщалось ранее, 17 мая 2020 года истёк срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Польши. Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы Польши, начала процесс бронирования мощностей газопровода Ямал — Европа, по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию, посредством аукционов.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что транзит российского газа через территорию Польши продолжится, несмотря на истечение в мае срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Польшей по трубопроводу «Ямал — Европа».
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Комментарии
Компании , Сергей Куприянов , Газпром
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