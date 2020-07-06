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«Газпром» приостановит поставку газа через Польшу 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Экспорт через газопровод «Ямал — Европа» приостановят из-за планового обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию GASCADE Gastransport.
Транзит газа через пункт Мальнов, что на польско-германской границе, прекратят 6 июля в 6:00 и возобновят 11 июля в 6:00 по местному времени. Технические работы проведут на компрессорной станции, говорится в сообщении.
Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов указывал, что после истечения контракта прокачка российского газа через Польшу продолжится «в том или ином виде».
В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский сказал, что они рассчитывают сохранить прежние объемы поставок российского газа через территорию страны.
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Комментарии 119
Компании , Видео , Экономика , Петр Наимский , Сергей Куприянов , Газпром , РИА Новости
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