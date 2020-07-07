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В Москве заработало почти 90% ресторанов 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
89,8% ресторанов заработало в Москве
Фото: ТАСС
Почти 90% ресторанов заработали в Москве спустя две недели после того, как им разрешили обслуживать посетителей не только на террасах, но и в обеденных залах. Это следует из индекса возобновления работы ресторанов, опубликованного на сайте ресторанной премии Wheretoeat.
"На сегодняшний день в Москве — спустя две недели после снятия очередной серии ограничений и разрешения обслуживать гостей не только на террасах, но и в обеденных залах — полноценно работают 89,8% заведений", — говорится в исследовании.
Летние веранды ресторанов и кафе открылись в Москве 16 июня, 23 июня они заработали в полном объеме. Это стало частью смягчения ограничений, введенных ранее в столице из-за ситуации с коронавирусом. Все заведения общественного питания были закрыты в городе с 28 марта. Исключение делалось лишь для обслуживания навынос и с доставкой.
В целом по России число открывшихся ресторанов продолжает расти — по состоянию на 6 июля этот показатель достиг 54,6%, что на 13,5% выше, чем неделю назад. Аналитики объясняют, что это связано со снятием части ограничений в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе. На Урале, согласно индексу, возобновили работу 41% заведений, еще 27% работают на доставку, а 32% — закрыты. Отмечается, что часть закрытых предприятий общественного питания не имеет возможности обустроить летние террасы из-за своего местоположения и готовится открыться на следующем этапе снятия ограничений.
Схожие показатели и в Санкт-Петербурге: там возобновили свою работу 43,6% ресторанов, доставку или "самовывоз" осуществляют 34,3%, еще 22,1% — закрыты.
Индекс высчитывается еженедельно на основе базы данных — более 3 500 заведений общепита от Калининграда до Владивостока.
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