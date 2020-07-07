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Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели 

Прайм и ещё 1 50 минут назад
Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.
Рыночная капитализация производителя электромобилей увеличилась на сумму, равную совокупной стоимости ценных бумаг Detroit Three (трех ведущих автомобилестроителей США) — GM, Ford Motor и Fiat Chrysler — всего за пять торговых дней до понедельника.
"Tesla выросла в среднем на 14 миллиардов долларов в каждый из этих дней", — пишет агентство.
Акции Tesla по итогам торгов понедельника на американской бирже NASDAQ выросли на 13,48%, достигая отметки 1371,58 доллара, при которой капитализация компании составила 254,25 миллиарда долларов.
Акции Tesla в этом году активно росли, заметно восстанавливаясь после резкой распродажи, связанной с пандемией коронавируса, чему недавно способствовали показатели поставок за второй квартал, которые превысили ожидания.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. Первого июля компания вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей, обойдя японскую корпорацию Toyota.
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Комментарии 31
Компании , Видео , Рынки , Tesla Motors , Ford , Bloomberg
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