Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.

Рыночная капитализация производителя электромобилей увеличилась на сумму, равную совокупной стоимости ценных бумаг Detroit Three (трех ведущих автомобилестроителей США) — GM, Ford Motor и Fiat Chrysler — всего за пять торговых дней до понедельника.

"Tesla выросла в среднем на 14 миллиардов долларов в каждый из этих дней", — пишет агентство.

Акции Tesla по итогам торгов понедельника на американской бирже NASDAQ выросли на 13,48%, достигая отметки 1371,58 доллара, при которой капитализация компании составила 254,25 миллиарда долларов.

Акции Tesla в этом году активно росли, заметно восстанавливаясь после резкой распродажи, связанной с пандемией коронавируса, чему недавно способствовали показатели поставок за второй квартал, которые превысили ожидания.