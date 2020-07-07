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«Почта России» повысит зарплату 48 тысячам сотрудников 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
«Почта России» повысит зарплату 48 тысячам сотрудников
Фото: ТАСС
"Почта России" повысит зарплату еще 48 тысячам сотрудников компании, пандемия коронавируса не повлияла на эти планы, заявил глава "Почты России" Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам, 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", — сказал Акимов.
Кроме того, компания открыла 5 тысяч новых вакансий и временно трудоустроила персонал офлайновых магазинов, которые вынуждены были закрываться.
При этом 28 тысяч сотрудников компании были переведены на удаленную работу, отметил глава "Почты". "Это самое большое количество в стране, мы полагаем. Понятно, что операторы почтовых отделений, сортировщики, водители, сотрудники наших логистических центров продолжили работу в непростых условиях, и мы ни на день не закрывали наши почтовые отделения, кроме периода трехдневного для санобработки. И то, естественно, мы их разделили: часть оставили работать в круглосуточном режиме", — пояснил Акимов.
По его словам, в компании на четверть уменьшилась текучка кадров в сравнении с прошлым годом.
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Комментарии
Компании , Максим Акимов , Владимир Путин , Почта России
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