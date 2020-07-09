Сбербанк обновил мобильное приложение 

Светлана Кирсанова. В новой версии «Сбербанк онлайна» появилась темная тема, функция расчета кредитного потенциала, платежи при помощи QR-кода. Об этом сегодня рассказала в ходе пресс-конференции зампред правления Сбербанка

По ее словам, в Сбербанке используется «достаточно много данных, чтобы рассчитать кредитный потенциал клиента».

Однако сейчас кредитные продукты объединены, и банк готов предварительно рассчитывать потенциал по разным видам кредитования. Таким образом, клиент может заранее узнать, какая кредитная линия ему предодобрены еще до того, как придет в отделение банка, пояснила Кирсанова.

Она также рассказала, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты теперь смогут сгенерировать свой собственный QR-код и предъявлять его для оплаты товара.

«Рамблер» писал, что сегодня в ходе пресс-конференции зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова также заявила о востребованности у клиентов QR-кодов и намерении банка развивать технологию.