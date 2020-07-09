Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.85
$
70.89
80.40
80.29
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
43.36
+0.00 Золото
1806.43
–0.10 РТС
1245.54
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1343
+0.0092
24.06
1.1251
06.07
28.06
14.06

Сбербанк обновил мобильное приложение 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Сбербанк обновил мобильное приложение
Фото: ТАСС
В новой версии «Сбербанк онлайна» появилась темная тема, функция расчета кредитного потенциала, платежи при помощи QR-кода. Об этом сегодня рассказала в ходе пресс-конференции зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
По ее словам, в Сбербанке используется «достаточно много данных, чтобы рассчитать кредитный потенциал клиента».
Однако сейчас кредитные продукты объединены, и банк готов предварительно рассчитывать потенциал по разным видам кредитования. Таким образом, клиент может заранее узнать, какая кредитная линия ему предодобрены еще до того, как придет в отделение банка, пояснила Кирсанова.
Она также рассказала, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты теперь смогут сгенерировать свой собственный QR-код и предъявлять его для оплаты товара.
«Рамблер» писал, что сегодня в ходе пресс-конференции зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова также заявила о востребованности у клиентов QR-кодов и намерении банка развивать технологию.
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Комментарии
Компании , Светлана Кирсанова , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московским полицейским повысили зарплату
Московским полицейским повысили зарплату
Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов
Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
«Забыл, умер». Как банки забирают вклады россиян?
«Забыл, умер». Как банки забирают вклады россиян?
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение