«Северсталь» увеличит свою долю в СП с Linde

"Северсталь" увеличит свою долю в совместном предприятии с немецкой Linde GmbH по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для применения на средне— и крупнотоннажных заводах по производству СПГ и переработки природного газа следует из сообщения металлургической компании.

После закрытия сделки, отмечается в сообщении, доля "Северстали" увеличится до 50% с 26%. Увеличение доли в СП, по словам гендиректора "Северстали" Александра Шевелева, стало логичным шагом по увеличению присутствия компании на динамично развивающемся рынке — производство, хранение и транспортировка СПГ.

"Выпуск теплообменников — это не потоковое производство, а исключительно штучное, под заказ, где ключевой особенностью является разработка уникального инжиниринга под конкретный проект. Это позволяет учитывать все без исключения нюансы технологических процессов на заводе клиента и, как следствие, тесно взаимодействовать на всех этапах реализации проекта. В настоящий момент загрузка СП заказами приближается к 100%, при этом есть возможность дополнительного наращивания производственных мощностей. В декабре 2019 года СП получил свой первый экспортный заказ с поставкой в 2021 году", — приводятся в сообщении слова Шевелева.

Предприятие было создано в июне 2017 года в рамках локализации производства СВТО в России. Ранее 26% в СП с немецкой компанией принадлежали ПАО "Силовые машины" , основным бенефициаром которого, как и "Северстали", является Алексей Мордашов . Доля "Силовых машин" была снижена до 26% с 50% в мае 2018 года, а доля Linde выросла, соответственно, до 74% с 50%. В январе 2018 года концерн "Силовые машины" был включен в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens . В июле 2019 года "Северсталь" объявила о приобретении у "Силовых машин" их доли в СП.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.