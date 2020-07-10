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Выручка Carlsberg за I полугодие снизилась на 11,6% из-за коронавируса 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Выручка Carlsberg снизилась на 11,6%
Фото: Reuters
Органическое снижение выручки группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает в себя пивоваренную компанию "Балтика"), в первом полугодии составило 11,6%, а во втором квартале —14,6%, говорится в предварительных результатах деятельности компании за полугодие.
Полная финансовая отчетность Carlsberg за минувшее полугодие будет опубликована 13 августа.
Компания также указывает, что органическое снижение объема продаж в первом полугодии составило 7,7%, а во втором квартале — 7,8%. Исходя из предварительных результатов продаж, группа ожидает органического снижения операционной прибыли в первом полугодии на 8,9%.
"Пандемия COVID-19 продолжает создавать серьезные проблемы для нашего бизнеса во всех трех регионах (Западная Европа, Азия и Восточная Европа — ред.). В связи с нестабильными и неопределенными перспективами продаж в этом году и приостановкой прогноза, Carlsberg Group решила раскрыть предварительные данные за второй квартал и первое полугодие до намеченной даты объявления полугодовых результатов", — поясняет компания.
Carlsberg пишет, что в регионе Западной Европы у компании было очень трудное начало второго квартала, но к концу квартала показатели улучшились из-за постепенного возобновления продаж в сфере общественного питания. В Азии Carlsberg отмечает уверенное восстановление китайского бизнеса во втором квартале и значительный рост прибыли благодаря сокращению расходов. В Восточной Европе бизнес Carlsberg оказался менее подвержен пандемии из-за ограниченной зависимости от торговли через сферу общественного питания.
"Наша рыночная доля в России еще больше укрепилась по сравнению с началом года, но за счет соотношения "цена/ассортимент", в первую очередь из-за сохраняющейся сложной конкурентной среды", — добавляет компания.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".
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