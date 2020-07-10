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Тиньков рассказал о перенесенной операции 

Rambler News Service 2 часа назад
Тиньков перенес трансплантацию костного мозга
Фото: Instagram
Основатель TCS Group Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга и чувствует себя хорошо. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram. В октябре 2019 года у Тинькова диагностировали острую форму лейкемии, сейчас у него наблюдается ремиссия.
«Привет! Не хотел делать из своей страницы "историю болезни" тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошёл вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал Тиньков.
О своей болезни Тиньков сообщил 6 марта. Позже предприниматель заявил об уходе с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка, чтобы сосредоточиться на здоровье. Его место занял директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк.
Олег Тиньков болен лейкемией
30 июня Тиньков рассказал, что прошел три курса химиотерапии и врачи вывели его в состояние ремиссии на кровяном и молекулярном уровне, однако из-за небольшого количества оставшихся в организме клеток лейкемии ему требовалась операция.
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Комментарии 19
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк
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