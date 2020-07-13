«Норникелю» грозит второй крупный штраф

В поселке Турхард в Красноярском крае введен режим ЧС из-за утечки керосина из трубопровода. Эксперты подсчитали ущерб, нанесенный экологии.

Режим ЧС муниципального характера объявлен властями в поселке Турхард в Красноярском крае, где из-за разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» (дочка «Норникеля» ) в безымянное озеро попало топливо объемом около 44 тонн. Об этом сообщили в районной администрации.

По данным местных властей, площадь разлива составляет около 600 квадратных метров. ЧП произошло из-за разгерметизации трубопровода, по которому авиационное топливо перекачивалось с баржи на вертолетную площадку. С последствиями аварии борются более 100 спасателей. В настоящее время на территории озера устанавливаются боновые заграждения.

Накануне в пресс-службе «Норникеля» подтвердили, что из трубопровода вылилось порядка 44,5 тонны керосина. Там уточнили, что разгерметизация продолжалась примерно 15 минут. Сейчас перекачка топлива остановлена. Начались работы по сбору разлитого керосина. Кроме того, а компании заявили, что начата внутренняя проверка в связи с инцидентом.

Следственный комитет РФ возбудил дело по части 1 статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

«Норильсктрансгаз» могут оштрафовать на сумму свыше 100 миллионов, сообщил в эфире НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров

«В таких случаях весь объем разлитых нефтепродуктов разделяют на тот, что попал в воду и что попал в почву. Для 44 тонн нефтепродуктов, если все попали в воду — это максимум 200 миллионов рублей экологического ущерба. Если предположить что все 44 тонны авиатоплива попали в реку, а превышение концентрации не превысило 10 ПДК, то стоимость экологического ущерба составит порядка 110 миллионов рублей», — сказал Владимир Чупров.

Это вторая крупная авария в «Норникеле» за последнее время. 29 мая в результате разрушения резервуара на территории дочернего предприятия «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и воду местных рек. Как считают в «Норникеле», к аварии привело таяние вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под резервуарами.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей. Сумму назвали беспрецедентной. «Норникель» решил оспорить эту сумму.