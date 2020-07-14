В России мужчины зарабатывают на 30% больше женщин

Российские мужчины зарабатывают почти на 30% больше, чем женщины, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН

Во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках онлайн-трансляции Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН презентовал данный обзор. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям, в том числе по проблеме гендерного равенства.

"Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Но, как и во всем мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами", — сказал Решетников.

Как следует из документа, в 2019 году отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило 72,1%.

По словам Решетникова, в России с 2017 года реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин, направленная в том числе на сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин, сокращение числа случаев насилия в отношении женщин, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как отмечается в обзоре, уровень безработицы среди женщин в 2019 году составил 4,4% против 4,8% у мужчин.