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Путин предоставил льготы для бизнеса в Арктике 

Авторадио и ещё 1 3 часа назад
Путин предоставил льготы для бизнеса в Арктике
Фото: depositphotos.com
Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний с предоставлением бизнесу налоговых льгот. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны. Резидентом может быть, как компания, так и индивидуальный предприниматель. Согласно законодательству, к арктической зоне В России относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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Компании , Новые налоги , Владимир Путин
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