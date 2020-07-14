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«Аэрофлот» может понизить цены на билеты в эконом-классе на 30% 

ИА Regnum и ещё 10 3 часа назад
«Аэрофлот» может понизить цены на билеты в эконом-классе на 30%
Фото: ТАСС
Цены на перелёты эконом-классом могут снизиться на 30%, заявил 14 июля глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Мы можем цены в экономклассе уменьшить на 30%», — сказал руководитель авиаперевозчика, обращаясь к главе правительства.
Он рассказал, что это «серьёзная проработка», которую компания «реально может сделать».
«16 июля никто никуда не полетит»
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России.
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Компании , Другое , Виталий Савельев , Михаил Мишустин , Аэрофлот
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