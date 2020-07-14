«Аэрофлот» может понизить цены на билеты в эконом-классе на 30% 

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«Мы можем цены в экономклассе уменьшить на 30%», — сказал руководитель авиаперевозчика, обращаясь к главе правительства.

Он рассказал, что это «серьёзная проработка», которую компания «реально может сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России.