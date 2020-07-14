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S7: авиаперевозки остаются убыточными, несмотря на рост пассажиропотока 

ТАСС и ещё 1 53 минуты назад
«Авиаперевозки убыточны»: S7 оценила рост пассажиропотока
Фото: РИА Новости
Экономика авиаперевозок без международных рейсов остается убыточной, несмотря на рост пассажиропотока, заявил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.
"Несмотря на то, что пассажиропоток постепенно растет, экономика перевозок остается убыточной. В условиях закрытых границ на рынке внутренних перевозок образовался значительный избыток емкостей, и авиакомпании вынуждены снижать средний тариф из-за острой конкурентной ситуации. Таким образом, перевозчики лишены возможности заработать в высокий для авиации сезон", — отметил Давыдов, слова которого приводятся в сообщении S7.
Уточняется, что в июне компании удалось сократить падение объемов пассажиропотока на внутренних линиях до 45% относительно 2019 года. Всего за июнь группа S7 перевезла чуть более 677 тыс. пассажиров.
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