Самолеты-кукурузники могут запретить в России 

Росавиация разрабатывает законопроект, запрещающий эксплуатировать единичные экземпляры воздушных судов, из-за этого вне закона могут оказаться более половины самолетов для обработки сельхозземель и тушения пожаров.

В Росавиации считают, что несерийные самолеты не отвечают требованиям безопасности, передает газета «Известия» со ссылкой на поручение о разработке законопроекта за подписью главы авиационного ведомства Александра Нерадько

Против инициативы уже выступила Ассоциация авиаработ, отмечающая, что на рынке на данный момент нет серийных самолетов по доступной цене. Запрет, по мнению организации, приведет к тому, что сельхозпроизводители из-за падения урожайности потеряют значительную долю выручки, а изготовители техники — треть рынка.

В агентстве «Авиапорт» заявили, что, с одной стороны, работающие по серым схемам эксплуатанты часто имеют комплекс нарушений, и запрет несерийных судов может снизить количество авиапроисшествий.

С другой стороны, существует риск того, что последние подобные суда уйдут в серую зону.