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Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Sony удваивает производство Playstation 5
Фото: PlayStation / YouTube
Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
Ссылаясь на источник в компании, агентство отмечает, что Sony планирует довести объемы производства приставки в этом году до 10 млн единиц. Отмечается, что в Sony ожидают повышенный спрос на рынке видеоразвлечений и гейминга на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. В то же время в компании признают, что скорее всего столкнутся с логистическими сложностями, связанными с пандемией.
Sony представила Playstation 5 в середине прошлого месяца. Ожидается, что консоль поступит в продажу в конце этого года.
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