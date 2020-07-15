ФАС возбудила дело против Tele2 

«Оператор связи не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства. <…. > Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.

Как напомнили в регуляторе, в июне ФАС выдала предостережение оператору Tele2 из-за повышения тарифов на услуги связи в среднем на 10%. Компания должна была вернуть цены на тарифы в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения, однако соответствующее требование регулятора не было выполнено.