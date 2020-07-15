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ФАС возбудила дело против Tele2 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
ФАС возбудила дело против Tele2
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 в связи с повышением цен на услуги связи, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Оператор связи не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства. <…. > Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.
Как напомнили в регуляторе, в июне ФАС выдала предостережение оператору Tele2 из-за повышения тарифов на услуги связи в среднем на 10%. Компания должна была вернуть цены на тарифы в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения, однако соответствующее требование регулятора не было выполнено.
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Компании , Tele2 , ФАС
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