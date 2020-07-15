Суд ЕС отменил взыскание с Apple €13 млрд

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Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в 13 млрд евро за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций.

«Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции», — передает ТАСС решение суда.

Напомним, 30 августа 2016 года стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) требует от американской компании Apple возместить невыплаченные налоги на сумму до 13 млрд евро.

В частности, ЕК обвиняла Apple в том, что большая часть расходов ирландской «дочки» — компании AOE — была искусственно переведена на нее, чтобы получить налогооблагаемый доход в районе 28-38 млн долларов. Эта сумма, по мнению ЕК, не является экономически обоснованной. Компания ранее также подвергалась критике в сенате США за то, что платит корпоративный налог в 2% в Ирландии — это существенно ниже, чем в США (12,5%).

Кроме того, ранее ЕК инициировала расследование деятельности Apple из-за подозрений в злоупотреблении доминирующим положением американской компании на рынке в Европе.