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Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

«Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые в жизни попал в десятку богатейших людей мира», — пишет журнал.

Маск занимает 9-е место в рейтинге. Его состояние оценивается в $69,1 млрд

10 июня стоимость акций автопроизводителя Tesla впервые стала выше $1 тыс. за бумагу, согласно данным биржи NASDAQ. Таким образом, капитализация компании составила $185,37 млрд Сейчас акция Tesla стоит более $1,5 тыс., капитализация — свыше $286 млрд