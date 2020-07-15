Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
«Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые в жизни попал в десятку богатейших людей мира», — пишет журнал.
Маск занимает 9-е место в рейтинге. Его состояние оценивается в $69,1 млрд
За время пандемии нового коронавируса тройка лидеров списка осталась прежней. Первое место сохраняет глава Amazon Джефф Безос ($181,2 млрд), второе — основатель Microsoft Билл Гейтс ($111.2), а третье — владелец модных домов Louis Vuitton и Dior Бернар Арно ($111,1 млрд).
10 июня стоимость акций автопроизводителя Tesla впервые стала выше $1 тыс. за бумагу, согласно данным биржи NASDAQ. Таким образом, капитализация компании составила $185,37 млрд Сейчас акция Tesla стоит более $1,5 тыс., капитализация — свыше $286 млрд